الهاشمي: الحشد لا يستطيع مواجهة اسرائيل.. العراق سيدفع الثمن غالياً

2019/08/14 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اعتبر الباحث والخبير بالجماعات المسلحة #هشام_الهاشمي، أن عمليات محور المقاومة ستلزم #العراق كما ألزمت لبنان، بدفع ثمن تلك العمليات.وذكر الهاشمي في منشور عبر صفحته الشخصية […]

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