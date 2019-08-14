رئيس الأرجنتين سيعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة قبل فتح الأسواق

2019/08/14 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام محلية إن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري سيعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة يوم الأربعاء قبل فتح الأسواق بعد اضطرابات اقتصادية استمرت على مدى

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