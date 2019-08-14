مواطنون بصريون يقعون ضحايا شركات سياحية

2019/08/14 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

شكا عدد من المواطنين في البصرة, من حالات نصب واستغلال اوقعتهم بها شركات سياحية في المحافظة.

وقال مواطنون بصريون لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء،

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