بايش يعد الجماهير العراقية بالتتويج في غرب آسيا

2019/08/14 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وعد مهاجم المنتخب الوطني، ابراهيم بايش، الجماهير العراقية بالتتويج ببطولة غرب اسيا من خلال تحقيق الفوز على البحرين مساء اليوم.وقال بايش لـ /المعلومة/ ان “الكادر التدريبي واللاعبين يسعون إلى التتويج ببطولة غرب أسيا لكرة القدم من خلال الفوز على البحرين”.واوضح بالقول، “نعد الجماهير العرقية بالفوز بالبطولة والتتويج باللقب الاول لاسود الرافدين […]

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