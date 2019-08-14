وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الفلسطيني التطورات في المنطقة

2019/08/14 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي التطورات في المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الحكيم اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي”، مبينا ان “الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات

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