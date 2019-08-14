مجلس النواب بصدد تعديل نظامه الداخلي قريبا

2019/08/14 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر نيابي، بان مجلس النواب العراقي بصدد تعديل نظامه الداخلي.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، اليوم الاربعاء، ان "التصويت على تعديل النظام الداخلي سيكون في بداية الفصل التشريعـي الجديد، مشيرا الى، ان "رئاسة مجلس النواب كلفت اللجنة القانونية باعداد صياغـة اخيرة لتعديل بعض فقرات نظامـه الداخلي".

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