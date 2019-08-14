القبض على 5 متهمين بقضايا مخدرات في صلاح الدين

2019/08/14 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، القاء القبض على 5 متهمين بقضايا مخدرات في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان"قوة مشتركة من شرطة صلاح الدين، تمكنت من القاء القبض على خمسة من المتهمين والصادر بحقهم اوامر قضائية وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات".واضاف، انه"اثناء تنفيذ امر القبض والتفتيش، ضبطت القوة المنفذة للواجب، مادة الكرستال وكمية من الترياك وادوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة وضبط أيضاً بندقية نوع m16مع ٣٠ اطلاقة ورمانة يدوية، وقد تم ايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءت القانونية بحقهم".ا

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