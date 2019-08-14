نائب روسي: واشنطن اختارت السير في طريق الحروب التجارية

2019/08/14 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أكد عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تقدم حقا على الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، إذ أنها قد اختارت لنفسها ومنذ فترة طويلة السير في طريق الحروب التجارية.وقال البرلماني الروسي في حديث لوكالة “سبوتنيك” اطلعت عليه “المعلومة” : “اختارت الولايات المتحدة لنفسها […]

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