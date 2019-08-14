صور .. اندلاع حريق هائل بمحطة طاقة حرارية اقصى جنوب العراق

2019/08/14 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الاربعاء باندلاع حريق "هائل في محطة الطاقة الحرارية بمنطقة "الهارثة" شمال مدينة البصرة اقصى جنوب العراق.

وبحسب الشهود الذين تناقلوا تسجيلا فيديويا للحادث فإن الحريق قد تسبب بقطع اسلاك نقل الطاقة من المحطة الى المناطق التي يتم تزويدها بالكهرباء.

من جهته قال مصدر في الدفاع المدني لشفق نيوز، ان الحريق ناجم عن انفجار أنبوب الغاز الرئيس الذي يغذي المحطة.

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