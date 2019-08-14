2019/08/14 | 16:23

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انصار الله يعلنون سيطرتهم على عدد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مناطق الجوف

اعلنت حركة انصار الله ،اليوم الأربعاء ، ان مقاتلي الجيش واللجان

الشعبية اليمنية سيطرت على العديد من المواقع العسكرية التي كان

يتمركز فيها مرتزقة العداون السعودي في جبهة الظهرة بمديرية خب و

الشعف في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت

عملية هجومية نوعية على مواقع وتحصينات المرتزقة في جبهة الظهرة

سبقها تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة، مؤكدا أن العملية أسفر عنها

تطهير العديد من المواقع العسكرية الهامة في جبهة الظهرة وقتل وجرح

أعداد كبيرة من المرتزقة واغتنام كميات من الأسلحة والعتاد.

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