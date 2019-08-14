2019/08/14 | 16:23

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بالفيديو ..



حريق هائل في محطة الهارثة الحرارية شمال البصرة

الاربعاء

14

أب

2019 :

04:03 pm

66

بالفيديو ..



حريق هائل في محطة الهارثة الحرارية شمال البصرة

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