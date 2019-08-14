الغد برس تحصل على نص قرار يفوض مديرة الضرائب توقيع اتفاقية ازدواج ضريبي مع السعودية

2019/08/14 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خول قرار عن مجلس الوزراء، بحسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء، مدير عام هيئة الضرائب، صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقيات الازدواج والتهرب الضريبي مع السعودية.

وكشفت وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، تخويل المجلس لناجحة عباس علي، مديرة الهيئة العامة للضرائب "للتفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الوظيفي والتهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال، مع الحكومة السعودية".

وطالب القرار وزارة الخارجية، اعداد وثيقة تخويل لازمة باسم جمهورية العراق، لمدير عام الهيئة، ووفقا للسياقات المعتمدة، ثم رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيسه عادل عبد المهدي.

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