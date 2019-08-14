مصدر: خليفة البغدادي تحت اعين الاستخبارات العراقية

2019/08/14 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان ابو علاء العفري، خليفة قائد تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي، موضوع تحت اعين الاستخبارات.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث خص به "الغد برس"، ان العفري "كان معتقلا في سجن بوكا، وشغل منصب شرعي عام لتنظيم القاعدة سابقا".

وتابع "العفري يقطن الان في سوريا".

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