2019/08/14 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طهران تنتظر موافقة بغداد على افتتاح منفذ حدودي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طهران تنتظر موافقة بغداد على افتتاح منفذ حدودي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).