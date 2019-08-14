2019/08/14 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC رد محمد صلاح نجم ليفربول على تصريحات سابقة للمدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، اعتبر فيها الأخير أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا.وقال صلاح الذي كان أحد أسباب تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الصيف، إن الإنجاز القاري الذي حققه فريقه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح يرد على غوارديولا: هذا هو “الإنجاز الأكبر” المركز الخبري الوطني.

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