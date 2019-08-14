وزير الخارجية العراقي يهاتف نظيره الفلسطيني

2019/08/14 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي التطورات في المنطقة....

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