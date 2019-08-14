قائد الحرس الثوري: الشعب الإيراني نسي شيء أسمه التفاوض مع أميركا وأزاله من ذهنه

2019/08/14 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الأربعاء، ان حزب الله اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده.وقال سلامي، ان “التفاوض خدعة وليس طريقا للحل والعدو يزيد الضغط والمطالب خلال الحوار ويسعى لفرض الاستسلام علينا،مؤكدا ان”العدو كان يريد الحد من نفوذ إيران الإقليمي من خلال فرض مؤامرة التكفيريين على المنطقة.[…]

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