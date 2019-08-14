المدعية العامة لنيويورك تقاضي ترامب

2019/08/14 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكدت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب على خلفية فرضه شروطا جديدة فيما يتعلق بحصول المهاجرين على الإقامة الدائمة والجنسية الأميركية.وجاء الإعلان بعد ساعات من إصدار البيت الأبيض قواعد جديدة، تتيح لوزارة الأمن الداخلي رفض منح التأشيرات أو البطاقات الخضراء (الإقامة الدائمة) أو الجنسية للمهاجرين الذين يستفيدون من […]

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