عبد اللطيف حول نزاعات عشائر البصرة: إذا غاب احترام القانون فيجب فرضه بالقوة

2019/08/14 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

دعا القاضي والنائب السابق عن محافظة البصرة، وائل عبد اللطيف، إلى ضرورة فرض القانون بالقوة اذا غاب احترامه عند العشائر التي وصفها بالمنفلته.

وقال عبد اللطيف انه “اذا غاب احترام القانون فيجب فرضه بالقوة”، مبيناً ان “عددا من العشائر لا يحترم القانون”.

وأشار عبد اللطيف الى ان “النزاعات استنزاف وتهديد للاستثمار” ، مطالباً بوقف “التدخلات السياسية بالامن”.

وتابع، ليس كل من لبس “العقال” اهلاً “للمشيخة”، لافتاً “على العشائر المساهمة بحفظ الامن لا الاخلال به”.

واضاف عبد اللطيف” ندعو الى سحب سلاح جميع العشائر”.

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