حريق هائل يلتهم محطة كهرباء الهارثة بالبصرة

2019/08/14 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … نشب حريق هائل في محطة كهرباء الهارثة بالبصرة ظهر اليوم الاربعاء.وذكر مصدر محلي لـ/بدر نيوز/، إن حريقاً هائلاً نشب في محطة كهرباء الهارثة في البصرة.واضاف أن الحريق التهم انابيب نقل الطاقة بمحطة الهارثة.

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