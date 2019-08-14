علماء يكشفون فائدة صحية غير متوقعة لمشاهدة كرة القدم

2019/08/14 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أجرتها جامعة Leeds شملت 25 مشجعا، أن مشاهدة كرة القدم تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين المزاج.

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