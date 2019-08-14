2019/08/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليمن: انصار الله يعلنون سيطرتهم على عدد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مناطق الجوف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: انصار الله يعلنون سيطرتهم على عدد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مناطق الجوف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن: انصار الله يعلنون سيطرتهم على عدد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مناطق الجوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).