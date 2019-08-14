2019/08/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC في سابقة علمية كبيرة، قال باحثون يابانيون، إنهم اكتشفوا إمكانية فرز صبغيات “الذكورة” و”الأنوثة” في السائل المنوي، وهو أمر قد يتيح التحكم في جنس الجنين، مستقبلا، لكن هذا الأمر سيجلب تبعات سكانية كارثية، إذا جرى تطبيقه بين البشر.وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الكروموسوم أو الصبغي (x) الذي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص في إنجاز ضخم..علماء يكتشفون سر تحديد جنس الجنين لأول مرة المركز الخبري الوطني.

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