2019/08/14 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس ما يسمى بـ”المنطقة الآمنة” في ضوء التفاهم مع واشنطن.يأتي ذلك غداة الإعلان عن بدء الوفد الأمريكي إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى بـ “المنطقة الآمنة” بشمال سوريا في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات مسيرة تحلق شمال سوريا في إطار التفاهم الأمريكي التركي بشأن “المنطقة الآمنة” وكالة خطوة برس.

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