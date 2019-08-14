نائب سابق: يجب فرض القانون بالقوة على العشائر التي لا تحترمه

2019/08/14 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد القاضي والنائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف، الأربعاء، على ضرورة فرض القانون بالقوة اذا غاب احترامه عند العشائر التي وصفها ب” المنفلته”.وقال عبد اللطيف بحديث متلفز لـ”قناة الشرقية” تابعته /ميديا نيوز /انه” يجب فرض القانون بالقوة على عددا من العشائر التي لا تخضع ولا تتبع القوانين، لافتا الى ان […]

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