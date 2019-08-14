بالصور.. حريق محطة كهرباء الهارثة

2019/08/14 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشب حريق هائل في محطة كهرباء الهارثة بالبصرة ظهر اليوم الاربعاء.

وذكر مراسل {الفرات نيوز}، إن حريقاً هائلاً نشب في محطة كهرباء الهارثة في البصرة.واضاف أن الحريق التهم انابيب نقل الطاقة بمحطة الهارثة.



وبين ان انفجار انبوب للغاز قرب محطة كهرباء الهارثة في البصرة.



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