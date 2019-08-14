مانشستر سيتي يفلت من عقوبة حظر انتقالاته

2019/08/14 | 16:40

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تفادى نادي مانشستر سيتي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحظر انتقالاته على الرغم من أنه انتهك ا...

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