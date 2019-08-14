2019/08/14 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مانشستر سيتي يفلت من عقوبة حظر انتقالاته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
تفادى نادي مانشستر سيتي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحظر انتقالاته على الرغم من أنه انتهك ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مانشستر سيتي يفلت من عقوبة حظر انتقالاته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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