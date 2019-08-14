نائب: لا توجد سيادة على الاجواء العراقية ويجب عدم الاعتماد على الجانب الاميركي

2019/08/14 | 16:40

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بغداد:سومر نيوز

أعرب النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاربعاء، عن اسفه لـ"عدم" وجود سيادة على الاجواء العراقية، دا...

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