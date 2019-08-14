فلاح علوان - حول دور البروليتاريا المنحدرة من الريف في ثقافة المدن. -المقدمة

2019/08/14 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_علوان المقدمةيعتبر البعض إن التراجع عن المدنية الذي حصل خلال العقود الأخيرة، والذي وصل حد رسم ملامح السياسة والثقافة العامة في المجتمع، هو نتاج تأصل البداوة وعدم ذوبانها أو اندماجها في المدنية.وبناءاً على هذا يعزى سبب تراجع المدنية أما الى رواسب العصبيات القبلية، أو الى نزوح الناس من خارج المدن واستقرارهم فيها ونقلهم التقاليد والعادات القبلية.ولكن انتقال العادات والقيم من خارج المدينة لا يبرر سياد......

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