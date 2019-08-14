2019/08/14 | 16:54

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تفاصيل جديدة بشأن الجثث "مجهولة الهوية" في بابل..



هذه النتائج الاولية

اعلن في كربلاء عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات الجثث

مجهولة الهوية التي دفنت قبل يومين، فيما اعتبر مكتب حقوق الانسان

في المحافظة عملية تأخير الدفن انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وقال مدير المكتب لحقوق الانسان ماجد المسعودي في تصريح ،اليوم

الاربعاء، ان "13 جثة التي دفنت قبل يومين في كربلاء هي لشخوص من

مختلف مناطق بابل وواحدة فقط من شمال بابل ومعروفة النسب الا ان

أهلها لم يكملوا الإجراءات لاستلامها ودفنها، كما انها متراكمة منذ

العام2017".وأضاف المسعودي أن "هناك تقصير لدى دائرة الطب العدلي ومديرية

البلدية في بابل حول اجراءات الدفن كون قانون الصحة العامة المادة

ينص على وجوب دفن مجهولي الهوية من العراقيين خلال ثلاثة أشهر

وللأجانب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الجثة".واشار الى انه من "خلال معاينة المدفونين تبين انهم من فئات مختلفة

(اطفال كريمي النسب ونساء تم قتلهن بداعي الشرف والباقي منها

من ضحايا الإرهاب)".

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