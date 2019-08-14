2019/08/14 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أكثر من مئة شركة صناعية وتجارية عراقية ورجل أعمال وتاجر مشاركتهم في الدورة الحادية والستين لمعرض دمشق الدولي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 شركة عراقية ستشارك في معرض دمشق الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 شركة عراقية ستشارك في معرض دمشق الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).