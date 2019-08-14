العراق يفقد 8000 ميكا من الكهرباء بسبب حريق الهارثة

2019/08/14 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الاربعاء، تسجيل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في محافظة البصرة بسبب خلل فني حصل في عموم منظومة الطاقة الكهربائية في العراق وفقدان اكثر من ٨٠٠٠ ميغاواط.وقالت الشركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “سيتم أعادة التيار تباعا في وحدات التوليد بالمنطقة الجنوبية وجرى ذلك من خلال […]

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