مراسلنا في البصرة: فرق الدفاع المدني تسيطر على النيران وتخمدها في الأنبوب الرئيس للغاز في محطة الهارثة الحرارية

2019/08/14 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق محطة الهارثة في البصرة.

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