ارتفاع اسعار نفط سلة / اوبك/ الى / 59.47/ دولارا للبرميل الواحد

2019/08/14 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار نفط سلة / اوبك /ارتفاعا بدولار ونصف في تعاملاتها اليومية لتصل الى / 59.47/ دولارا للبرميل الواحد .وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط / اوبك / الصادرة اليوم، ان ” سعر نفط /اوبك/ بلغ/59.47/ دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ/57.96/ دولارا للبرميل “.وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا لسياسة الانتاج […]

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