2019/08/14 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، الثلاثاء، بأن كلا الحارسين المكلفين بحماية رجل الأعمال جيفري إبيستاين، المتهم بالاستغلال الجنسي لقاصرات والتورط في عصابة إجرامية، كانا نائمين بينما كان من المفترض أن يحمياه من نفسه.ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤول بالسجن قولهما، الثلاثاء: “إن الحارسين اللذين كانا يراقبان زنزانته التي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “خطأ جسيم” سمح للملياردير الأميركي بشنق نفسه المركز الخبري الوطني.

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