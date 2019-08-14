هواوي تطلق التحديث EMUI10

2019/08/14 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي ، رسمياً عن إطلاق تحديث واجهة المستخدم EMUI10، خلال فعاليات "مؤتمر مطوري هواوي" الذي عقد أخيرا في مقر الشركة بمدينة دونغوان الصينية.

وقال

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