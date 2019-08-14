2019/08/14 | 17:01

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المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

العراقامن

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 16:36

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

يتبع

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