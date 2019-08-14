English | كوردى

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة


المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة
2019/08/14 | 17:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

العراقامن

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 16:36

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

يتبع

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/2d/86/2d86f2051cfbccbe8d24a86592fe6061

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المديرية العامة للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا