بالفيديو: استمرار السيول والفيضانات في السودان

2019/08/14 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تستمر السيول والفيضانات في اجزاء كبيرة من عاصمة السودان الخرطوم، بالتعاظم في نسبة الخطر، نتيجة اشتداد هطول الامطار.

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "الغد برس"، تزايد في سرعة وقوة السيول عن الايام الماضية، حيث ادت السيول الناتجة والفيضانات، التي اصابت ما يزيد عن 10 قرى في ولاية الجزيرة جنوبي البلاد، الى مقتل سبع افراد، وتضرر مئات المنازل.

فيما قتل ستة اشخاص على الاقل خلال الاسبوع الماضي، في الجزيرة والمنطقة الغربية من دارفور نتيجة لسوء الظروف الجوية.

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