محافظ صلاح الدين يوقف استثمار اراضي جامع تكريت ويوجه ببناء كلية الامام الاعظم

2019/08/14 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوقف محافظ صلاح الدين عمار خليل، اليوم الاربعاء، اعمال عرض الاراضي حول جامع تكريت للاستثمار.

وقال بيان لمكتب المحافظ تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "خليل اتخذ قرارا بمنح الارض لبناء كلية الامام الاعظم، بدلا من استثمارها، حيث اصدرت هيئة استثمار الوقف السني في بغداد قرار الاستثمار سابقا، والذي اعترضت عليه المحافظة، قبل ان تحصل الان على موافقة رئيس الوقف السني، لمنح الارض للكلية".

وتابع "تم منع اجراء اي استثمار او عمل في الاراضي المحيطة بالجامع، وتحميل مسؤولية تنفيذ ذلك للقائمقامية وقيادة الشرطة، والبلدية".

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