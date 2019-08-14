فرق الدفاع المدني تسيطر على النيران وتخمدها في الأنبوب الرئيس للغاز في محطة الهارثة الحرارية

2019/08/14 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصادر اعلامية، اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق محطة الهارثة في البصرة.وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران في الأنبوب الرئيس للغاز في محطة الهارثة الحرارية".

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