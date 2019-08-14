2019/08/14 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني تنفي استيلاء البيشمركة على سيطرة مخمور وتؤكد: الفيديو المنتشر قديم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني تنفي استيلاء البيشمركة على سيطرة مخمور وتؤكد: الفيديو المنتشر قديم وكالة خطوة برس.

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