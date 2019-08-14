مقتل ثمانية عناصر من داعش بضربة جوية في سامراء

2019/08/14 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارقُتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية، في منطقة حاوي التابعة لقضاء سامراء بصلاح الدين، حسبما اعلن الحشد الشعبي امس الثلاثاء.

وذكر بيان مقتضب للحشد اعلنت فيه قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن مقتل ثمانية عناصر من داعش في منطقة حاوي بسامراء".

وقتل طيران الجيش، ثمانية عناصر من داعش بضربة جوية استهدفت مركبتهم شرق سامراء بناءً على معلومات من الحشد الشعبي.

وقال اعلام الحشد الشعبي، ان، "استخبارات قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي زودت طيران الجيش بمعلومات عن تحركات داعش في منطقة حاوي شرق سامراء، ما استدعى توجيه ضربة لمركبة نوع (بيك اب) كانت تقلهم، اذ اسفرت الضربة عن مقتل ثمانية عناصر منهم".

واشار الى، ان، "الرصد تم من خلال طائرة سيرها الحشد لاستطلاع المنطقة".



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