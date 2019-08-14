2019/08/14 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ تحسين شيخ كالو مر على تحرير قضاء سنجار/ شنگال من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ثلاث سنوات، عملت خلال هذه الفترة منظمتين ضمن مشروع “رفع الالغام والمخلفات الحربية”، التي تركها تنظيم “داعش”، والتي كانت السبب في استشهاد العشرات من الشباب، اثناء محاولتهم تنظيف المنازل للعودة اليها، وما زال الآلاف من الايزيديين ينتظرون إكمال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ثلاث سنوات على تحرير شنگال، الى اين وصلت جهود رفع الالغام والمخلفات الحربية فيها؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ثلاث سنوات على تحرير شنگال، الى اين وصلت جهود رفع الالغام والمخلفات الحربية فيها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).