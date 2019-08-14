2019/08/14 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على 5 متهمين بقضايا مخدرات في محافظة صلاح الدين.وقال الناطق باسم الوزارة في بيان له ، إن ” قوة مشتركة من شرطة صلاح الدين ، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من المتهمين والصادر بحقهم أوامر قضائية وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات “.وأضاف ، أنه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بقضايا مخدرات في صلاح الدين النعيم نيوز.

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