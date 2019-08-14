2019/08/14 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملعب كربلاء يصل الى الدرجة القصوى الاستعابية قبيل ساعتين ونصف من انطلاق المباراة النهائية لبطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا

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