بالوتيلي على أعتاب العودة للدوري الإيطالي

2019/08/14 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، من الإنضمام لصفوف نادي بريشيا الصاعد حديثا في الدوري الإيطالي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مارسيليا الفرنسي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، فإن ماريو بالوتيلي أعطى موافقته لمالك نادي بريشيا ماسيمو سيلينو على الإنضمام للفريق، خلال الصيف الحالي، وسوف يوقع عقدا لمدة 3 سنوات مع النادي.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن المهاجم الأسمر كان مرتبطا بالإنضمام لصفوف نادي فلامنغو البرازيلي، ولكن يبدو أن اللاعب يرغب في العودة من جديد إلى إيطاليا، بعد 3 سنوات قضاها في الدوري الفرنسي.

وكان بالوتيلي قد انضم لصفوف نيس الفرنسي عام 2016، قادما من نادي ليفربول الإنكليزي، ولعب مع الفريق موسمين ونصف خاض خلالهم 76 مباراة وسجل 43 هدفا، قبل أن يعار في النصف الأخير من الموسم الماضي إلى نادي مارسيليا.

وكانت أخر تجارب بالوتيلي في الدوري الإيطالي، مع نادي ميلان عندما أعير له من ليفربول خلال موسم 2015 – 2016، وخاض خلال هذا الموسم 23 مباراة فقط وسجل 3 أهداف.

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