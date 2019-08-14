سمير حنا خمورو - جان بيير موكي مخرج السينما المستقلة في فرنسا

2019/08/14 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو توفي في باريس المخرج الفرنسي جان بيير موكي Jean-Pierre Mocky، يوم 8 آب/ أغسطس 2019 عن عمر 90 عاما، ويعتبر موكي فوضوي السينما الفرنسيّة.سينماه، غالبا ما كانت هزلية وساخرة وبطابع بوليسي مستوحاة عموما من الاحداث المجتمعية.في وقت مبكر جدا من حياته المهنية، فهم موكي لضمان إستقلالية افلامه، يجب أن يكون لديه شركة إنتاج خاصة به.في عام 1960 أسس شركة إنتاج (بلزاك فيلم)، في 1974 ، أغلق شركته، وأنشأ شركة ......

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