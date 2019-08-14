الاعلام الامني تصدر توضيحا بشأن

2019/08/14 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، توضيحا بشأن مقطع فيديو يظهر فيه استيلاء البيشمركة على سيطرة بقضاء مخمور.

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