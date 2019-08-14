2019/08/14 | 17:56

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الامن النيابية: ضرورة ابعاد مستودعات الاسلحة عن المدن

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، انها حذرت الحكومة

كثيرا من ضرورة ابعاد مستودعات ومخازن الاسلحة من الاماكن

السكنية.وقال عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، في حديث ، ان "قرب مستودعات

الاسلحة والمواد المتفجرة من المناطق السكنية تشكل امرا خطرا على

الاهالي لانها معرضة لاخطاء واردة، بالتالي تسبب انفجارات يمكنها ان

تودي بحياة الكثيرين"،واضاف الاعاجيبي، ان "ابعاد مستودعات الاسلحة من المناطق السكنية سياق

متعارف عليه منذ تأسيس الجيش العراقي"، مبينا ان "اللجنة نوهت على ذلك

كثيرا لكن الحكومة لا تستجيب".وبين انه "يجب ان تكون هناك متابعات يومية للكشف عن ملابسات الحادث"،

مشيرا الى ان "هناك لجنة تشكلت بخصوص هذا الموضوع، واللجنة الامنية

بانتظار نتائج التحقيق واللجنة".

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