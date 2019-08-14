عضو بمفوضية حقوق الانسان: معظم مواقع الطمر الصحي في العراق غير قانونية

2019/08/14 | 17:56

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بغداد اليوم- بغداد

اكدت مفوضية حقوق الانسان، الأربعاء، ان اغلب مواقع الطمر الصحي في العراق غير قانونية.

وقال عضو ا...





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